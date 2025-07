Info Mercato : Le PSG déroule son plan pour Ibrahima Konaté

Désireux de renforcer sa charnière centrale, le PSG n’abandonne pas la piste menant à Ibrahima Konaté, en fin de contrat avec Liverpool dans un an. Le club de la capitale prépare son plan pour le défenseur central français.

Mercato PSG : Ibrahima Konaté plaît à Luis Enrique

Alors que Marquinhos se rapproche de plus en plus d’un départ après le sacre historique en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain cible plusieurs défenseurs centraux capables de s’intégrer aisément dans le système de jeu de Luis Enrique.

Si les négociations avec Bournemouth sont bien avancées pour le roc ukrainien Ilya Zabarnyi, l’entraîneur parisien serait également séduit par le profil d’un autre crack de Premier League : Ibrahima Konaté. Selon diverses sources proches du club de la capitale, le défenseur de 26 ans plaît beaucoup à Luis Enrique, qui rêverait de construire une charnière centrale à trois composée de Willian Pacho, Ilya Zabarnyi et Ibrahima Konaté.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international français n’a toujours pas prolongé avec Liverpool , ce qui ouvre la voie à un transfert durant ce mercato estival. Mais Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, veut la jouer prudent dans ce dossier.

Le PSG prêt à patienter pour Ibrahima Konaté

En effet, la presse anglaise, notamment The Athletic, confirme qu’Ibrahima Konaté serait une piste importante pour le Paris SG. Pour autant, Luis Campos ne veut pas se précipiter dans cette affaire. Le conseiller sportif des Rouge et Bleu aurait en tête de passer à l’action pour recruter Konaté, non pas cet été, mais l’hiver prochain.

Si l’ancien joueur du RB Leipzig ne signe pas un nouveau bail cet été, Liverpool pourrait être contraint de le vendre afin d’encaisser quelques millions d’euros sur son départ, sous peine de le voir partir gratuitement six mois plus tard. Le Paris Saint-Germain aimerait donc jouer la montre, même si cela.

En effet, outre le PSG, le Real Madrid serait également très intéressé par Ibrahima Konaté. D’ailleurs, le natif de Paris ferait des Merengues sa priorité en cas de départ de Liverpool. Le club de Nasser Al-Khelaïfi devra donc se montrer très convaincant s’il se décide à patienter jusqu’en janvier pour lancer son offensive envers Ibrahima Konaté.