Mercato AS Monaco : Adi Hütter valide trois départs majeurs

Outre le départ en ligne de mire d’Eliesse Ben Seghir, trois autres joueurs vont probablement quitter l’AS Monaco avant la clôture de ce mercato estival, à la demande de l’entraîneur Adi Hütter.

Mercato AS Monaco : Vers un dégraissage opéré par Adi Hütter

Après avoir signé Paul Pogba, Ansu Fati et Eric Dier, l’AS Monaco se tourne vers un dégraissage de sa masse salariale. Plusieurs joueurs seraient ciblés par les dirigeants, à savoir : Caio Henrique, Mohammed Salisu et Radosław Majecki. Selon les informations de Nice-Matin, la proposition aurait été soumise à l’entraîneur Adi Hütter, qui ne voit aucun inconvénient aux départs des trois joueurs.

Caio Henrique et Mohammed Salisu sont respectivement sous contrat jusqu’en juin 2027 et 2028. Sortant tous deux d’une saison accomplie, les deux défenseurs sont convoités sur ce marché des transferts. Ainsi, l’AS Monaco ne s’oppose pas à leur départ dans l’optique de renflouer ses caisses. Quant au gardien de but Radosław Majecki, il a été le numéro un des Monégasques la saison dernière avec 23 matchs et cinq clean sheets.

Malheureusement, son aventure pourrait prendre fin cet été, ce qui pousse le club princier à s’intéresser à la signature de Marc-André ter Stegen. Le portier allemand de 33 ans est ciblé depuis plusieurs jours, après la signature d’Ansu Fati, mais sa blessure au dos pourrait tout compromettre. Outre ces trois départs majeurs, Eliesse Ben Seghir, convoité par l’équipe de Naples, est aussi proche de la sortie.