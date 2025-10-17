Mercato ASSE : Chelsea débarque déjà pour une pépite

L’ASSE fera face à de grosses offensives lors du prochain mercato. Son jeune attaquant Djylian N’Guessan est convoité par plusieurs grosses écuries, avec Chelsea en tête de liste.

Mercato : L’ASSE face à un dilemme, Djylian N’Guessan visé par Chelsea

L’AS Saint-Étienne est déjà confrontée à un défi de taille pour son prochain mercato. Son jeune attaquant Djylian N’Guessan attise les convoitises. Il a déjà inscrit son nom dans l’histoire des Verts en signant son premier contrat professionnel avant même l’âge de 16 ans et trois mois. Sa maturité précoce et qualités offensives sont indéniables.

Cette saison, Djylian N’Guessan traverse une période compliquée à l’ASSE. Sa blessure survenue lors de la préparation estivale l’avait écarté des terrains durant plusieurs semaines. Au point la direction stéphanois a dû recruter Joshua Duffus pour compenser son absence. Par conséquent, le joueur de 17 ans a perdu sa place sous les ordres d’Eirik Horneland. Il n’a jusqu’ici disputé aucun match en Ligue 2 durant cet exercie.

Sauf que Djylian N’Guessan a retrouvé la lumière avec l’équipe de France U20. Il a brillé lors de cette Coupe du Monde au Chili avec Bleuets. Ses performances ont naturellement tapé dans l’œil de plusieurs cadors européens. L’Équipe le confirme, Chelsea suivrait de très près son évolution. L’Inter Milan, l’Udinese et Watford seraient aussi aux aguets.

Aucune avancée pour la prolongation de son contrat

Cette concurrence risque de compliquer les plans de l’ASSE. Car les négociations pour prolonger le contrat de Djylian N’Guessan sont à l’arrêt. L’entourage du jeune joueur souhaiterait obtenir des garanties sportives et financières que le club peine à fournir. Si aucun accord n’est trouvé, son départ dès cet hiver deviendrait une option sérieuse.

🇫🇷 Djylian N'guessan vient d'entrer en jeu pour les prolongations entre la France et le Maroc (1-1) dans cette demi-finale de CDM U20.



C'est sur la 21 si vous voulez. pic.twitter.com/OIQdjyCGyO — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) October 15, 2025

Un chèque de 10 millions d’euros est évoqué pour son transfert. Une offre qui sera difficile à refuser pour la direction de l’AS Saint-Etienne. Pour le moment, Djylian N’Guessan est attendu dans le Forez, où son bail expire en juin 2027. Le Mondial U20 a visiblement changé la donne concernant son futur proche.