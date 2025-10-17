Alerte au PSG : Luis Enrique sans 4 cadres face au RSCA

Pour le match PSG-Strasbourg, Luis Enrique se présente avec un groupe miné par plusieurs absences. Quatre joueurs clés manquent à l’appel.

PSG-Strasbourg : Luis Enrique avec 4 absents dans son groupe

La Ligue 1 fait son retour ce vendredi soir. Le Paris Saint-Germain (1er) tentera de battre le RC Strasbourg (3e) dans un choc au sommet. Un point seulement sépare les deux équipes au classement. Autant dire tout de suite que ce duel sera intense. Et pour ce choc PSG-RCSA, Luis Enrique a convoqué un groupe de 19 joueurs.

Lire aussi : PSG-Strasbourg : Luis Enrique avec 4 retours, la compo fuite

À voir

FC Nantes : Grosse inquiétude avant le LOSC !

Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz, Marquinhos et Joao Neves manquent à l’appel. L’attaquant français a participé à l’entraînement collectif de ce jeudi. Mais il n’est pas totalement remis de sa blessure à la cuisse. Luis Enrique a adopté la même prudence concernant son capitaine.

Le défenseur brésilien était à l’entraînement jeudi soir, mais l’entraîneur du PSG n’a pris aucun risque. Quant aux milieux de terrain Joao Neves et Fabian Ruiz, ils n’ont pas participé à la séance, confirmant leur indisponibilité.

Plusieurs cadres sont de retour

Le PSG enregistre toutefois d’importants retours. Désiré Doué fait son grand retour dans le groupe six semaines après sa blessure avec l’équipe de France. L’ailier Khvicha Kvaratskhelia, qui a rejoué avec la Géorgie durant la trêve, est lui-aussi opérationnel.

Lire aussi : PSG : Coup dur pour Luis Enrique, un autre buteur se blesse

À voir

Mercato ASSE : Chelsea débarque déjà pour une pépite

Les attaquants Bradley Barcola et Senny Mayulu, ménagés pendant la trêve internationale, sont bien rétablis. Ils figurent dans le groupe de Luis Enrique, aux côtés des jeunes Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbaye et Renato Marin.