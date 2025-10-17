OL : Trois forfaits confirmés avant l’OGC Nice !

Le technicien de l’OL, Paulo Fonseca sera privé de trois cadres pour le choc face à l’OGC Nice en Ligue 1.

OGC Nice vs OL : Le point sur le groupe de Lyon

Finie la trêve internationale et maintenant reprise du championnat. L’OL est en déplacement à l’Allianz Riviera ce samedi pour défier l’OGC Nice pour la 8ᵉ journée de Ligue 1. Le duel s’annonce serré. Les Aiglons veut monter au classement. Lyon, quatrième à un point du podium, veut rester dans la course derrière le PSG.

Avant la trêve, les hommes de Paulo Fonseca ont chuté à domicile contre Toulouse (1-2), stoppant une série solide : cinq victoires en six matchs. Engagé aussi en Ligue Europa, l’OL a bien débuté sa campagne européenne avec des succès face à Utrecht (0-1) et Salzbourg (2-0).

Mais pour ce rendez-vous face aux Aiglons, le groupe reste amoindri. Mangala et Nuamah, blessés, manquent encore à l’appel. Descamps, le gardien numéro un, est aussi forfait. Abner revient dans le groupe, mais Tagliafico, Tessmann et Niakhaté reviennent à peine de sélection. Leur titularisation reste incertaine. Fofana, buteur contre Toulouse, cherche encore la régularité.