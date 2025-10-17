FC Nantes : Grosse inquiétude avant le LOSC !

Les voyants sont au rouge pour le FC Nantes avant le choc face au LOSC en Ligue 1. Plusieurs cadres vont manquer cette affiche.

FC Nantes vs LOSC : Le point sur le groupe du FCN

Le FC Nantes accueille le LOSC ce dimanche pour clore la 8e journée de Ligue 1. L’équipe de Luis Castro n’avance plus. Une seule victoire en sept matchs, trois défaites, trois nuls : le bilan est préoccupant. Les Canaris, 15es avec six points, flirtent avec la zone rouge. Face à Rennes, ils ont arraché le nul (2-2) grâce à un sursaut tardif. À Toulouse, ils ont encore laissé filer la victoire. À Brest, ils ont résisté sans marquer.

Le maintien s’annonce déjà comme leur principal combat. L’infirmerie accueille aussi du beau monde. Pour cette rencontre face au LOSC, les milieux de terrain Francis Coquelin et Johann Lepenant manquent à l’appel. Ce dernier pourrait rester écarté jusqu’à la trêve de novembre à cause d’une grave blessure. En défense, Tati, blessé, est incertain. Luis Castro pourrait alors repositionner Mwanga dans l’axe.

Heureusement, quelques cadres tiennent le cap : Amian, Awaziem et Leroux restent indispensables. Devant, Abline, titularisé depuis la blessure de Guirassy, espère enfin débloquer son compteur. Mostafa Mohamed et Lahdo, un but chacun, peinent eux aussi à trouver le chemin des filets.