Mercato ASSE : Davitashvili répond à l’intérêt du Besiktas

Séduit par son potentiel, le Besiktas envisage de recruter Zuriko Davitashvili lors du prochain mercato hivernal. Mais le milieu offensif de l’ASSE a d’autres plans en tête pour la suite de sa carrière.

Mercato : Zuriko Davitashvili écarte un départ de l’ASSE

La relégation de l’AS Saint-Etienne a ouvert la porte à une vague de départs cet été. À l’image de Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili aurait pu lui aussi quitter le navire stéphanois lors de cette fenêtre de transferts, sachant que plusieurs clubs étrangers étaient à ses trousses.

Outre Galatasaray, le Besiktas a tenté aussi de l’attirer en Turquie. Sauf que celui qui a inscrit 9 buts et délivré 8 passes décisives avec l’ASSE la saison dernière a décidé de rester. Cette tentative manquée n’a pas vraiment dissuadé les dirigeants turcs.

Fotomaç révèle en effet que le Besiktas a fait de Zuriko Davitashvili l’une de ses priorités en attaque. Le club turc n’attendrait que l’ouverture du mercato de janvier pour revenir à la charge pour sa signature. Cette future offensive sera-t-elle cette fois-ci concluante ? Pas si sûr !

Sa priorité : la remontée de l’AS Saint-Etienne en Ligue 1

La raison est simple : l’international géorgien ne songe pas pour l’instant à un départ de l’ASSE. Il est heureux chez les Verts. « Je suis heureux d’être là (…) L’objectif est simple : revenir en Ligue 1. J’espère qu’on arrivera à le faire », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le site Evect.

Le Besiktas et ses éventuels prétendants sont donc prévenus : Zuriko Davitashvili ne montre aucun empressement à quitter l’AS Saint-Etienne en milieu de saison. Il reste concentré sur l’objectif de la remontée dans l’élite. Son équipe est actuellement à la 2e place du championnat.

Les hommes d’Eirik Horneland devront s’imposer ce samedi face au Mans afin de conserver leur place sur le podium. Ils sont revenus de la trêve internationale en pleine forme et sont déterminés à accomplir cette mission.