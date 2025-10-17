Mercato OM : Un phénomène marocain rend fou De Zerbi !

L’OM cible un latéral droit marocain en vue du prochain mercato hivernal. Le jeune crack évolue en Belgique.

Mercato : l’OM lorgne un roc marocain

La direction de l’OM garde un œil attentif sur un jeune espoir marocain en vue du mercato d’hiver. Le technicien marseillais, Roberto De Zerbi demande de pépites pour renforcer la ligne défensive de l’équipe. Selon les informations de Transferfeed, le nom d’Ali Maamar aurait retenu l’attention des recruteurs. Latéral droit de 20 ans, il évolue à Anderlecht, où il est sous contrat jusqu’en 2028.

Lire aussi : INFO Mercato : L’OM ne perd pas espoir pour Endrick !

À voir

Mercato PSG : Luis Campos fonce sur un crack à 60M€

Puissant, rapide, appliqué, le joueur s’impose peu à peu comme un cadre du club belge. Actuellement au Chili, il participe à la Coupe du Monde U20 avec la sélection marocaine. Une compétition où ses performances XXL impressionnent les observateurs. Cette dynamique renforce logiquement l’intérêt de plusieurs clubs européens, dont l’OM.

Lire aussi : Mercato : L’OM zappe un crack pour Aubameyang, voici la raison

Formé à Bruxelles, Maamar compte déjà onze apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Ses prestations, régulières et clean, laissent entrevoir un potentiel solide. Pour Marseille, qui cherche à renforcer son couloir droit et miser sur la jeunesse, ce profil coche de nombreuses cases. Le dossier, encore discret, pourrait rapidement s’accélérer cet hiver. Roberto De Zerbi est chaud pour accueillir la pépite. Sa valeur est estimée à 2 millions d’euros par Transfertmarkt.

À voir

Mercato : L’AS Monaco dégote un milieu en Angleterre !