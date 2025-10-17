L’OM retient son souffle : Amine Gouiri bientôt opéré ?

L’OM devra prendre une forte décision pour Amine Gouiri. Les deux parties doivent se réunir ce vendredi pour trancher sur la suite de son protocole de soins. Une intervention chirurgicale n’est pas exclue.

L’inquiétude grandit à l’OM, Amine Gouiri forfait contre Havre

L’Olympique de Marseille retient son souffle concernant Amine Gouiri. L’attaquant algérien est revenu blessé de sa sélection après un choc violent avec le gardien ougandais Omar Magoola lors de la trêve internationale. Il a vu son épaule se déboîter avant d’être immédiatement remise en place.

Cette mésaventure est assez similaire à celle vécue quelques semaines plus tôt contre Lorient en Ligue 1. Et si même si le protocole commotion a vite été écarté, l’état de son épaule reste très fragile. Cela devrait l’empêcher de disputer le match de ce samedi entre l’OM et le Havre AC. Roberto De Zerbi confirmera probablement son absence en conférence de presse.

Le cas Amine Gouiri est donc devenu une préoccupation majeure à Marseille. La Provence révèle que le corps médical a même présenté deux options distinctes à la direction de l’OM. La première approche est non chirurgicale. Elle consiste à un travail de rééducation sur quatre semaines afin de renforcer l’épaule de l’ancien Rennais et tenter de stabiliser l’articulation.

Une opération qui nécessitera une longue absence

Cette voie permettrait un retour plus rapide à la compétition. Toutefois, elle implique un risque de rechute considérable. La direction de l’OM et le principal concerné souhaitent éviter un tel scénario. La seconde option est lourde de conséquences. Il est question d’une intervention chirurgicale.

Cette opération garantirait théoriquement une stabilisation définitive de l’épaule d’Amine Gouiri. Cette seconde approche serait néanmoins un terrible coup dur pour Roberto De Zerbi et l’OM. Car cela nécessiterait une longue absence du joueur. Ce dernier devrait même la prochaine CAN avec l’Algérie dans ce cas de figure.

Le buteur de 25 ans, ses représentants et la direction de l’Olympique de Marseille devraient se rencontrer ce vendredi. L’objectif de cette réunion: choisir la meilleure option pour son état santé à long terme. La décision qui sera prise aura certainement un impact sur la suite de la saison des Olympiens.