OL Mercato : Lyon trouve le successeur de Veretout à Brest

Alors que le départ de Jordan Veretout au Qatar se rapproche, l’OL lui cherche un successeur. Une piste menant vers le Stade Brestois est révélée.

Mercato : Lees-Melou, priorité de l’OL pour remplacer Veretout

Entré dans la dernière année de contrat à l’OL et poussé dehors à cause de son salaire important, Jordan Veretout (32 ans) va rejoindre Al-Arabi SC. Il s’est déjà mis d’accord avec le club du Qatar. Il ne reste plus qu’une l’entente de ce dernier avec le club rhodanien pour conclure le transfert.

Pour remplacer l’international Français (6 sélections), la Direction de l’Olympique Lyonnais pense à Pierre Lees-Melou (32 ans). Selon les informations de L’Équipe, Paulo Fonseca a porté son choix sur le milieu défensif du Stade Brestois pour renforcer l’entrejeu des Gones. Son profil technique et son expérience en Ligue 1 sont les atouts qui font de lui la priorité pour remplacer Jordan Veretout.

Mais l’expérimenté joueur est sous contrat à Brest jusqu’en juin 2027. Selon Transfermarkt, il est évalué à 6 M€ sur le marché des transferts. L’OL doit donc convaincre le SB29 de lui céder son « taulier ».

Concernant Pierre Lees-Melou, il ne serait pas contre l’idée de rejoindre Lyon et de pouvoir disputer la Ligue Europa. Contrairement à Brest qui ne joue pas de coupe d’Europe cette saison, après son extraordinaire campagne en Ligue des champions la saison dernière.