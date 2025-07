Mercato OM : Direction l’Espagne pour Mason Greenwood ?

L’OM pourrait perdre Mason Greenwood pendant ce mercato estival. Un cador de Liga se positionne pour recruter l’attaquant anglais.

Mercato OM : Mason Greenwood se rapproche d’un club espagnol

Mason Greenwood sort d’une saison éclatante à l’OM : 22 buts, 6 passes décisives, 36 matchs. Une efficacité retrouvée, un crédit relancé. Après des mois d’incertitude, l’attaquant anglais a reconquis les radars du mercato. Pablo Longoria, fidèle à son principe – un bon prix, un joueur part –, n’écarte aucun scénario.

Greenwood, lui, regarde déjà plus haut. Selon Fichajes, il souhaite évoluer dans un club plus ambitieux sur la scène européenne. L’Atlético Madrid, sensible à ses envies, s’active. Les liens avec son entourage existent déjà, les discussions avancent. Une offre se prépare.

Le club madrilène connaît bien Greenwood. Sa saison 2023-2024 avec Getafe – 10 buts, 6 passes – a laissé une impression durable. Son adaptation à la Liga rassure, son profil intrigue. Pour Diego Simeone, c’est une option crédible. L’Atlético se sait bien placé. Mais tout n’est pas simple.

Mason Greenwood, brillant ballon au pied, pêche parfois sans. Son implication défensive, jugée légère, interroge. Or, chez Simeone, sans rigueur collective, pas de place sur le terrain. La valeur marchande de l’international anglais est estimée à 40 millions d’euros.