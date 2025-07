ASSE : Groupe pour Aix, les choix forts de Horneland

Le groupe de l’ASSE pour le stage à Aix-les-Bains est presqu’au grand complet. Les joueurs annoncés sur le départ sont bel et bien présents. Il n’y a donc pas de surprise, mais des choix forts !

ASSE : Un groupe au complet pour le 2e stage

L’ASSE est parti du Centre sportif Robert Herbin ce mercredi pour Aix-les-Bains. L’équipe stéphanoise y démarre son deuxième stage de préparation estivale, le jeudi 17 juillet, jusqu’au vendredi 25 juillet. Lors de regroupement, les Verts disputeront deux matchs amicaux. Le premier est prévu le vendredi 18 juillet contre le Servette FC et le deuxième face au Paris FC, une semaine plus tard.

Eirik Horneland s’est déplacé avec un groupe quasiment au complet. Plusieurs joueurs absents lors du stage au Chambon-sur-Lignon ou au dernier match amical contre l’ES Troyes font leur retour, selon les informations d’Evect. Les joueurs clés annoncés sur le départ sont également convoqués par l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne. C’est le cas de Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili, Mickaël Nadé, Dylan Batubinsika ou encore Yvann Maçon.

Victime d’une douleur musculaire lors du match contre Carouge FC (3-1) et absent face à l’ESTAC (1-0), Dylian N’Guessan est de retour. Eirik Horneland peut également compter sur les trois recrues : Mahmoud Jaber, Chico Lamba et Lassana Traoré, en plus de Maxime Bernauer et Irvin Cardonna qui sont transférés définitivement.

En revanche, le coach de l’ASSE s’est séparé de quelques jeunes joueurs de la réserve : Maedine Makhloufi, Ayman Aiki, Issiaka Touré et Jibril Othman. Il a gardé Beres Owusu, Jules Mouton, Paul Eymard, Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali, Axel Dodote et Noa Delacroix, à en croire le média spécialisé.

Le groupe de l’AS Saint-Etienne pour le stage à Aix-les-Bains :

Gardiens de but : Larsonneur, Maubleu, Delacroix

Défenseurs : Owusu, Bernauer, Nadé, Appiah, Maçon, Dodote, Traoré, Batubinsika, Lamba

Milieux de terrain : Fomba, Tardieu, Gadegbeku, Jaber, J. Mouton, Eymard, Bouchouari, Moueffek

Attaquants : Cardona, Ben Old, El Jamali, Miladinovic, Boakye, Davitashvili, N’Guessan, Stassin