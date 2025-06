Mercato ASSE : Un deal révélé entre le clan Stassin et Lens

L’envie de départ de Lucas Stassin de l’ASSE est confirmée dans des révélations sur la démarche de ses agents auprès du RC Lens.

Mercato : Lucas Stassin veut partir, le RC Lens parmi ses courtisans

Lucas Stassin veut quitter l’ASSE après la relégation du club en Ligue 2. Sans citer le nom du buteur des Verts, Eirik Horneland a confirmé des envies de départ au sein de son effectif. « Certains joueurs veulent partir… ils cherchent de nouveaux défis », a-t-il lâché, jeudi, lors de la reprise des entraînements. Toutefois, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne souhaite garder l’attaquant belge dans son équipe. « Je pense que Lucas Stassin va rester. Je l’espère », a-t-il déclaré ensuite.

Mais la tendance actuelle penche vers le départ du joueur de 20 ans, fort de l’intérêt qu’il suscite en Ligue 1 et en Europe. Le LOSC, le Stade Rennais, le Paris FC et le RC Lens le courtisent en France. Nouveau coach des Sang et Or, Pierre Sage aurait coché le nom de Lucas Stassin en tête sur sa liste pour le mercato estival.

Les agents du buteur de l’ASSE tente de le placer au RCL

L’intérêt des Lensois est confirmé par Mohamed Toubache-Ter ce vendredi. Selon lui, les agents de l’avant-centre de l’ASSE avaient proposé ses services au Racing Club de Lens avant même la fin de la saison dernière. L’Insider va plus loin en dévoilant la proposition du clan Lucas Stassin. « Si ça descend en Ligue 2, on peut le sortir en prêt avec option d’achat à 13 M€ », a-t-il glissé. C’est pour cela que son entourage a discuté avec Lens avant la fin du championnat « si ça descend en Ligue 2, on peut le sortir en prêt avec OA à 13M€ » https://t.co/qtWflS3dth— Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 20, 2025

Toutefois, l’on constate que l’entourage de l’international Espoir belge n’est pas aligné sur les aspirations de la direction de l’AS Saint-Etienne. Cette dernière attend une indemnité proche de 20 M€ pour le transfert du jeune buteur. De plus, Kilmer Sports Ventures garde la main sur ce dossier. « Lucas a un contrat, donc ça (son départ, ndlr) ne dépend pas de lui, ça dépend de nous », a averti Eirik Horneland.