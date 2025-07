ASSE : Grosse pression de Horneland à 3 semaines de la L2

Après un mois de préparation estivale, l’entraîneur de l’ASSE n’est pas satisfait du rendement défensif de son équipe. Il l’a fait savoir sèchement après la défaite contre le Servette FC, vendredi à Aix-les-Bains.

Après ASSE-Servette, Horneland en colère : « … ce n’était pas du foot, c’était juste le chaos »

L’ASSE a entamé sa pré-saison le 19 juin 2025. Cela fait donc un mois jour pour jour qu’Eirik Horneland prépare son équipe pour la Ligue 2. Le coach des Verts et son équipe sont en regroupement depuis mercredi à Aix-les-Bains. C’est le deuxième stage des Stéphanois après celui de Chambon-sur-Lignon, du 29 juin au 5 juillet dernier.

Vendredi, l’AS Saint-Etienne a affronté le Servette FC de Genève en amical en Savoie. Les Verts ont mené grâce à Irvin Cardona (1-0, 41e), mais ils ont été renversés par les Grenats en deuxième période (2-3). Ils ont concédé trois buts en une quinzaine de minutes (67e, 79e et 82e). À l’issue de la rencontre-test, Eirik Horneland a exprimé une grosse colère.

Il n’était pas content de la façon de défendre de son équipe, notamment dans la dernière demi-heure du match. « Nous avons eu la maîtrise en première période. En seconde, ce n’était pas du foot, c’était juste le chaos », a-t-il martelé dans Le Progrès.

« C’est compliqué de retenir quelque chose, sachant que l’équipe n’a pas joué 90 minutes. Il y a eu beaucoup de changements […], mais on doit savoir mieux défendre malgré les changements », a-t-il déclaré ensuite.

ASSE : Encore 3 semaines pour peaufiner la préparation

Notons que des joueurs clés de l’ASSE ont disputé le match perdu. Gautier Larsonneur, Dennis Appiah, Maxime Bernauer, Florian Tardieu, Ben Old et évidemment Cardona étaient titulaires. Les recrues estivales : Mahmoud Jaber, Lassana Traoré et Chico Lamba étaient également alignés d’entrée de jeu. Sur le banc de touche au coup d’envoi, Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye et Aïmen Moueffek sont entrés juste après la mi-temps.

Le technicien norvégien a encore trois semaines pour peaufiner les aspects tactiques et techniques qu’il souhaite mettre en place, avant le début du championnat. L’AS Saint-Etienne affrontera le Stade Lavallois, le samedi 9 août lors de la 1re journée de la Ligue 2.