Mercato OL : Lyon tente un gros transfert à Brighton

L’OL n’a recruté qu’un seul joueur pour l’instant lors de ce mercato d’été. Cependant, le club rhodanien serait sur un gros coup, qui pourrait attirer l’attention de la DNCG.

Mercato : Afonso Moreira recruté, Kluivert en approche à l’OL

L’OL a officialisé, mardi, la signature d’Afonso Moreira, jeune ailier en provenance du Sporting Portugal. Il est la première recrue du club cet été. Le retard pris par Lyon pour lancer son mercato est dû à ses audiences à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), les 24 juin et 9 juillet derniers.

Rétrogradé après la première audition de John Textor, l’Olympique Lyonnais s’en est sorti grâce à Michele Kang lors de la seconde audition. Contrairement à son prédécesseur, la nouvelle présidente du club a réussi à convaincre le gendarme financier du football professionnel avec des liquidités.

Après Afonso Moreira, les Gones pourraient accueillir Ruben Kluivert, un autre joueur en provenance du championnat portugais. L’OL négocie sa signature avec Casa Pia, son club. Le joueur de 24 ans est un défenseur central, dont le père est la légende néerlandaise, Patrick Kluivert.

Lyon s’intéresse à Facundo Buonanotte, une cible à 20 M€

Ce mercredi, une nouvelle piste de Lyon est révélée par Fabrizio Romano. Elle mène vers Facundo Buonanotte (20 ans) de Brighton. Selon les informations du journaliste italien, les nouveaux dirigeants Lyonnais tenteraient de recruter le milieu offensif argentin.

En effet, ils sont sur un gros coup, car le joueur talentueux et prometteur est évalué à 20 M€ par Transfermarkt. Malgré sa jeunesse, il est international argentin avec 2 sélections. En club, Facundo Buonanotte compte 71 apparitions en Premier League en deux saisons, 5 matchs en Ligue Europa et 6 matchs en FA Cup. De plus, il est sous contrat à Brighton jusqu’en juin 2028.

Soumis à un encadrement de sa masse salariale et des indemnités de transferts, l’OL ne peut donc recruter un seul joueur à 20 M€. Sauf si Michele Kang réussit à négocier le transfert de la pépite argentine à moins de 10 M€.