PSG : Le départ qui a tout déclenché en Europe

Le PSG vit sa meilleure saison de l’histoire avec notamment le sacre en Ligue des champions. Un succès assuré sans Kylian Mbappé et salué par José Mourinho, qui voit dans ce départ le déclencheur d’un changement majeur en Europe.

PSG : Départ de Mbappé, un choix risqué devenu historique

L’été dernier, le PSG a vu Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid libre, un départ qui a fait craindre une perte irrémédiable pour les ambitions européennes du club. Luis Enrique et Luis Campos avaient pris la décision radicale de ne pas le remplacer numériquement, préférant renforcer l’équilibre collectif et la cohésion de groupe.

Une approche qui a rapidement suscité les critiques. Nombreux étaient ceux qui pensaient que Paris se priverait de trophées sans sa star. Mais au fil des mois, le PSG a démontré une force collective inédite, portée par un collectif solide, un pressing intelligent et un jeu offensif diversifié.

Ce choix stratégique, audacieux, a permis au club de la capitale de triompher en Ligue des champions, enfin, après tant de frustrations accumulées ces dernières années sur la scène européenne.

Mourinho salue le coup de maître parisien

Pour José Mourinho, ce succès du PSG sans Mbappé n’est pas sans rappeler ses propres expériences en tant qu’entraîneur. Interrogé par Canal 11, le technicien portugais n’a pas manqué de souligner l’importance de ce choix fort : « Le PSG est la grande équipe de cette saison. Ils ont gagné la Ligue des champions de cette manière, en ayant perdu théoriquement leur meilleur joueur. »

L’ancien coach de l’Inter Milan a fait un parallèle avec son passage en Italie : « Ça me rappelle quand j’ai gagné la Ligue des champions avec l’Inter Milan sans Ibrahimovic. Il est parti au Barça, finalement, on a fini par remporter le titre et lui non ». Un parallèle qui renforce l’idée que le départ d’un joueur star peut libérer un groupe, le recentrer sur l’essentiel et le mener vers le succès.

Un départ qui a transformé l’Europe

Avec cette victoire, le PSG a prouvé qu’un projet collectif solide peut surpasser les individualités, même les plus brillantes. Le départ de Mbappé a agi comme un catalyseur, en déclenchant une nouvelle ère pour le club parisien et en posant un jalon pour l’Europe : l’union d’un vestiaire vaut parfois plus qu’un seul joueur, même le plus talentueux.