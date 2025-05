Mercato OL : Paulo Fonseca lâche une bombe

Suspendu en Ligue 1 depuis le 5 mars 2025, Paulo Fonseca n’a pas réussi à qualifier l’OL pour la Ligue des champions. Alors que la rumeur annonce son possible limogeage à l’issue de la saison, il fait une déclaration fracassante.

L’OL n’est pas en Ligue des Champions et perd gros !

L’OL n’est pas qualifié pour la Ligue des champions. La défaite contre l’ASSE dans le derby (2-1), puis les deux défaites face au RC Lens (2-1) et à l’AS Monaco (2-0) ont scellé le sort de l’équipe de Paulo Fonseca. Elle a reculé de la 4e à la 7e place et n’a plus qu’une infime chance de finir quatrième au classement, ce qui lui permettrait de disputer les tours préliminaires de la C1.

L’Olympique Lyonnais est donc passé à côté de son objectif, qui était la qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des Champions. John Textor voit ainsi un gros chèque initial de 18,62 millions d’euros s’envoler, sans compter les retombées additionnelles, notamment les primes de performances et les bonus de classement pendant la phase de poule.

En plus, le dirigeant américain doit payer des indemnités de licenciement à Pierre Sage, dont le contrat a été écourté en pleine saison, en janvier 2025. Justifiant le limogeage du technicien français au profit de Paulo Fonseca, le président de l’OL avait laissé entendre qu’il avait opéré ce changement pour viser une place en Ligue des champions.

Fonseca : « Personne ne m’a signifié que l’objectif était la qualification en Ligue des Champions »

Trois mois et demi plus tard, l’entraîneur portugais déclare en conférence de presse : « Quand je suis arrivé, personne ne m’a signifié concrètement que l’objectif était une qualification en Ligue des Champions. »

Engagé jusqu’au 30 juin 2027, le nouveau coach des Gones ne se sent donc pas concerné par la rumeur qui l’annonce sur le départ pour avoir échoué pour la C1. « Je ne suis pas venu pour cinq mois, j’ai signé deux ans », a-t-il souligné.

Il faut rappeler que Paulo Fonseca a dirigé seulement 5 matchs sur le banc de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. Suspendu pour une durée de 9 mois, il est remplacé par son adjoint Jorge Maciel depuis la 25e journée. Son absence a forcément impacté négativement la fin de saison de l’équipe de Lyon.