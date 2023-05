L’ASSE a réalisé un premier transfert avant même l’ouverture officielle du mercato estival. La transaction est estimée à 2,5 millions d'euros.

Mercato ASSE : Option d'achat obligatoire pour Mahdi Camara

Le Stade Brestois a assuré son maintien en Ligue 1 après sa victoire face à Clermont Foot, dimanche (2-1), lors de la 36e journée de Ligue 1. Cette victoire du club breton a un écho retentissant à l'AS Saint-Etienne. En effet, elle déclenche automatiquement le transfert définitif de Mahdi Camara de l’ASSE au Stade Brestois. Selon Le Télégramme, l’option d’achat assortie au prêt du milieu de terrain devient obligatoire en cas de maintien des Brestois en Ligue 1. L’ASSE devrait donc toucher un chèque estimé à 2,5 millions d'euros.

Mais si l’on se fie à l’information du quotidien Le Progrès, le montant du transfert pourrait atteindre 3,25 millions d'euros, en prenant en compte divers bonus pouvant rapporter jusqu’à 750 000 euros. De plus, l'ASSE aurait négocié un pourcentage à la revente du joueur de 25 ans, d’après le journal régional. Cette somme pourrait être investie par la direction du club ligérien dans le transfert définitif de Niels Nkounkou. Everton réclamerait 2 millions d'euros pour céder le défenseur prêté à Saint-Etienne en janvier dernier pour une durée de six mois, avec une option d'achat.

Un contrat de trois saisons attend le joueur formé à Saint-Etienne

Arrivé au Stade Brestois en août 2022, après avoir disputé quatre matchs avec l’ASSE en Ligue 2, Mahdi Camara a largement contribué au maintien de sa nouvelle équipe dans l’élite. Il a pris part à 28 matches et a été titulaire à 20 reprises. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive. Formé à l’AS Saint-Etienne (2013-2017), puis lancé en Ligue 1 avec l’équipe professionnelle en janvier 2018 en coupe de France, Mahdi Camara va donc définitivement quitter l’ ASSE. Une nouvelle aventure s’ouvre ainsi pour le natif de Martigues avec les Ty’zefs. Il devrait signer un contrat de trois saisons en Bretagne.