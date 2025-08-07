Mercato : L’OM frappe encore, un milieu a signé (Off.)

L’OM ne se contente pas d’animer le mercato pour son équipe première. Le club dirigé par Pablo Longoria vient de signer un jeune espoir de la réserve.

Mercato OM : Alexandre Tunkadi a signé son premier contrat pro

L’Olympique de Marseille poursuit son mercato avec un objectif clair : renforcer l’équipe de Roberto De Zerbi. Le club espère attirer encore deux ou trois recrues supplémentaires avant la reprise du championnat. C’est dans ce sens que les noms de Joel Ordonez et Edon Zhegrova reviennent avec insistance à l’OM.

Lire aussi : Mercato OM : 70 M€ ! L’énorme affaire qui s’offre à Longoria

À voir

PSG : Trois clubs jouent avec les nerfs d’Al-Khelaïfi

En attendant, la direction phocéenne vient de signer un jeune milieu offensif issu de son centre de formation. Il est question d’Alexandre Tunkadi. L’OM a confirmé ce jeudi la signature de son premier contrat professionnel. «Pur produit de notre Centre de Formation, Alexandre Tunkadi a signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille », peut-on lire dans le communiqué.

Lire aussi : Mercato OM : Longoria annonce un vrai crack à Marseille !

Ce milieu de 19 ans a rejoint l’OM en 2020 après un passage à Viry Châtillon et Fleury. Depuis son arrivée, il a montré une progression constante. Cela lui a valu cette récompense. Cette signature confirme par ailleurs la volonté de l’OM de miser sur la formation et de donner sa chance à ses jeunes Minots.