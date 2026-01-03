Le PSG s’apprête vivre un moment exceptionnel !

Le PSG s’apprête à célébrer une année 2025 entrée dans la légende, sous les yeux de son public. Face au Paris FC, le Parc des Princes vibrera bien au-delà d’un simple derby.

PSG : Une saison gravée dans l’histoire parisienne

Six trophées, une hégémonie assumée et une ambition intacte : le PSG a tout raflé en 2025. Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions… Paris n’a rien laissé à ses rivaux, ni en France ni en Europe. Cette domination, presque insolente, raconte un collectif affamé et une machine parfaitement huilée.

À Paris, l’habitude de gagner ne lasse jamais, elle se cultive. Dimanche soir, face au Paris FC, la rencontre aura des airs de cérémonie. Après le coup de sifflet final, les supporters découvriront l’ensemble des trophées conquis, exposés comme des bijoux rares.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Découvrez l'ensemble des trophées remportés en 2025 à l'issue du derby face au PFC ! — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 2, 2026

Un moment solennel, presque théâtral, où le football flirte avec l’histoire. Et si l’émotion monte, c’est que ce Paris SG-là sait gagner… sans jamais perdre le goût du spectacle.

