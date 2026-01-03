Mercato OGC Nice : Sergio Ramos bientôt à Nice ? La grande annonce

Libre sur le mercato depuis son départ de Monterrey, Sergio Ramos a brièvement agité la rumeur à l’OGC Nice. Jean-Pierre Rivère a tenu à éteindre l’incendie, avec fermeté et lucidité.

Mercato OGC Nice : La mise au point claire de Rivière sur le dossier Sergio Ramos

Le nom de Sergio Ramos a suffi à faire frémir la Côte d’Azur. À 39 ans, l’ancien capitaine du Real Madrid reste une icône, capable d’apporter expérience et caractère dans n’importe quel vestiaire. Mais à Nice, le rêve s’est heurté au réel.

Interrogé lors de la présentation d’Elye Wahi, Jean-Pierre Rivère a calmé les ardeurs, rappelant la ligne directrice du club. « Sergio Ramos n’est pas prévu sur nos tablettes, ce n’est pas le cas », a martelé le président du Gym, avant d’ajouter :

« On n’est pas obligé de faire des grands noms. Il faut être cohérent. » Et de conclure, non sans malice : « Elye Wahi est déjà un grand nom. » À Nice, le mercato se veut réfléchi, loin des paillettes mais proche de l’équilibre. Une philosophie assumée, même face aux légendes.

