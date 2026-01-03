OM : De Zerbi fait une grande annonce sur Facundo Medina

De retour après trois mois d’absence, Facundo Medina frappe déjà à la porte du onze de l’OM. Roberto De Zerbi, séduit par son tempérament, a livré un indice précieux sur son avenir proche.

OM : Facundo Medina, un retour qui change l’équilibre

Facundo Medina a retrouvé la pelouse fin décembre, lors du large succès en Coupe de France contre Bourg-en-Bresse (6-0). Un retour discret mais essentiel, tant l’Argentin incarne une énergie rare dans l’effectif olympien. Face au FC Nantes, sa titularisation est sérieusement envisagée.

Polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe ou à gauche, l’Argentin offre à De Zerbi une richesse tactique précieuse dans un secteur défensif en quête de stabilité. En conférence de presse, l’entraîneur italien a entrouvert la porte : « Sa position dépend. C’est en phase défensive que sa position change : latéral ou défenseur central ».

Une réflexion assumée, presque philosophique. Et De Zerbi de conclure avec une pointe d’affection : « Medina, je préfère le voir sur le terrain. […] On en a besoin. Sa folie, c’est quelque chose qui nous plaît. » À Marseille, ce grain de folie pourrait bien redevenir indispensable.

