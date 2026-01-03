Mercato PSG : Marquinhos à Paris, c’est fini ? Son entourage balance tout

Marquinhos et le PSG, c’est une longue et belle histoire. Treize saisons dans la capitale, une Ligue des Champions dans la besace… et si le Brésilien pensait déjà à tourner la page ? Son épouse, Carol Cabrino, fait des révélations qui secouent la capitale.

Mercato PSG : Marquinhos au Paris SG, une fidélité rare qui intrigue

Depuis son arrivée en 2013 en provenance de l’AS Rome, Marquinhos a été le pilier discret mais indispensable du PSG. Treize ans plus tard, le défenseur central brésilien a vu passer des générations de stars et traversé des tempêtes médiatiques sans jamais vaciller. Son épouse, Carol Cabrino, ne cache pas son étonnement face à cette longévité exceptionnelle.

« Le jeune homme qui est arrivé en 2013 n’aurait jamais imaginé rester autant de temps à Paris. C’est fou et tellement rare qu’un joueur passe treize saisons dans un club. La fidélité est quelque chose qui lui est très cher », confie-t-elle au Parisien. Marquinhos aurait pourtant pu saisir plusieurs opportunités de départ, mais sa loyauté envers le club de la capitale a toujours primé.

Des offres nombreuses, un départ toujours écarté

L’épouse du capitaine parisien révèle que le défenseur a eu plusieurs occasions de quitter le PSG, surtout lorsque l’équipe traversait des moments difficiles. « On a eu des opportunités pour partir, mais il n’a jamais prêté attention. Il aurait pu quitter le club quand tout allait mal, mais non, il savait qu’il avait encore des choses à accomplir », explique Carol Cabrino.

Ces révélations ouvrent la porte aux spéculations sur un éventuel départ futur. À 31 ans et sous contrat jusqu’en 2028, Marquinhos pourrait encore surprendre le PSG et ses supporters. Carol Cabrino tempère toutefois les rumeurs : « Si Marqui dit un jour que ce n’est pas une bonne chose de rester, alors on changera. Mais ce n’est pas du tout d’actualité. Si cela arrive, ça sera un choc, un changement incroyable. »

La fin d’une ère ou un simple caprice du mercato ?

Alors que le PSG prépare son avenir et travaille sur ses ambitions en Ligue 1 et en Ligue des Champions, la question d’un départ de Marquinhos plane comme un nuage au-dessus du Parc des Princes. Le club perdrait un capitaine exemplaire, mais le Brésilien pourrait, lui, découvrir un nouveau challenge avant la fin de sa carrière.

Pour l’heure, aucune décision n’a été prise. Mais chaque mot de Carol Cabrino laisse entrevoir que la fin d’une belle histoire d’amour entre Marquinhos et Paris pourrait un jour frapper… comme un coup de tonnerre sur le mercato.

