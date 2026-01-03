Mercato ASSE : Saint-Étienne acte son premier transfert de l’hiver

A l’ASSE, le mercato hivernal s’ouvre avec un premier mouvement. En manque de temps de jeu, Yvann Maçon s’apprête à quitter le Forez pour tenter de relancer une trajectoire mise en suspens.

À chaque hiver, le mercato agit comme un révélateur des vérités sportives. À Saint-Étienne, celle d’Yvann Maçon n’avait plus grand-chose d’un mystère. Peu utilisé, souvent oublié, le latéral droit s’apprête à faire ses valises pour la Grèce, direction l’AEL Novibet, sous la forme d’un prêt.

Sous contrat jusqu’en 2027, le Guadeloupéen sort de longs mois compliqués. Une grave blessure au genou, une tentative de départ avortée vers le Servette FC l’été dernier, puis une saison passée dans l’ombre. À 27 ans, Maçon savait que le temps jouait contre lui. Ce départ ressemble donc moins à une fuite qu’à une nécessité vitale.

L’AE Larisa en pole position pour accueillir le Stéphanois

Selon Sport FM et confirmé par Crimson Hub, média proche de l’AEL, un accord a été trouvé avec l’AS Saint-Etienne. Le prêt, sans option d’achat à ce stade, permettrait au défenseur de retrouver du rythme dans un championnat certes moins médiatisé, mais exigeant et tactiquement formateur.

Pour l’AE Larisa, l’opération est mesurée, presque prudente. Pour Maçon, elle est capitale. Retrouver des minutes, de la confiance et, surtout, le plaisir du jeu. Après des mois d’isolement sportif, cette perspective agit comme une bouffée d’oxygène bienvenue.

Une page déjà tournée à l’AS Saint-Étienne

Dès la préparation estivale, Eirik Horneland avait tranché. Écarté du groupe professionnel, Yvann Maçon ne figurait plus dans les plans du technicien norvégien. Malgré un effectif parfois dépourvu de solutions sur les côtés, le latéral n’a été titularisé qu’une seule fois, en Coupe, face au Mans.

Le club cherchait depuis plusieurs mois une porte de sortie. Ce premier départ officialise le lancement du mercato stéphanois, qui pourrait s’animer dans les prochaines semaines. À l’ASSE, l’hiver commence par un au revoir discret, presque silencieux, mais lourd de sens.

