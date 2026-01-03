Mercato FC Nantes : Anthony Lopes offre un renfort majeur au FCN

Le FC Nantes a frappé fort dès l’ouverture du mercato hivernal en attirant Rémy Cabella. Dans l’ombre, un homme a pesé lourd dans la balance : Anthony Lopes, nouveau leader silencieux de la Beaujoire.

Mercato FC Nantes : Anthony Lopes, le poids d’un vestiaire qui compte

Arrivé avec l’étiquette d’un gardien d’expérience, Anthony Lopes s’impose déjà comme bien plus qu’un dernier rempart. Au FC Nantes, son influence dépasse les limites de la surface. Respecté pour son vécu lyonnais et son exigence quotidienne, le portier a rapidement pris le rôle de cadre, capable de guider, conseiller… et convaincre.

Rémy Cabella ne s’en cache pas. En conférence de presse, le milieu offensif a reconnu l’importance déterminante de Lopes dans son choix : « Ça fait deux mois que je discute avec Anthony. On a beaucoup parlé. J’ai donné mon accord, j’ai dit à Antho que j’étais chaud. » Une relation née d’anciens duels, nourrie par une même culture de la gagne. Deux compétiteurs qui se sont reconnus.

Cabella, l’expérience pour maintenir les Canaris

À 35 ans, Rémy Cabella revient en Ligue 1 avec une mission claire : aider Nantes à rester dans l’élite. En difficulté à l’Olympiakos, le natif d’Ajaccio retrouve un championnat qu’il connaît par cœur, après des passages marquants à Montpellier, Marseille, Saint-Étienne et Lille. Séduit par le projet et l’environnement, Cabella l’assume pleinement : « Je connais ce club historique, c’est important de rester en Ligue 1. Je suis très content d’être là. C’est beau d’être au FC Nantes, avec un grand public. »

Anthony Lopes lui a vendu un vestiaire en quête de vécu : « Il m’a dit que ça manquait de joueurs avec l’expérience de la Ligue 1. » Avec Lopes en chef d’orchestre discret et Cabella en renfort offensif, le FCN mise sur l’expérience et le tempérament. Dans une lutte pour le maintien où les nerfs comptent autant que les jambes, les Canaris ont peut-être trouvé leur meilleure recrue… dans l’influence d’un leader.

