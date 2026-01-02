OL : Absent à Monaco, Endrick au centre de l’avant-match

Première recrue de l’OL, Endrick ne prendra pas part au match contre l’AS Monaco, samedi. Il était quand même l’attraction en conférence de presse d’avant-centre.

OL : Endrick fait une adaptation sans souci à Lyon

Prêté à l’OL par le Real Madrid, Endrick n’est pas qualifié pour disputer le match contre l’AS Monaco sur le Rocher, lors de la 17e journée de Ligue 1. Il n’est pas non plus qualifié pour les deux prochains matchs de Lyon en Ligue Europa. Malgré tout, le nom de l’attaquant brésilien est revenu plusieurs fois en conférence de presse ce vendredi.

Selon Paulo Fonseca, son « adaptation se passe très bien ». L’avant-centre de 19 ans a accepté de quitter le Real Madrid pour l’Olympique Lyonnais à la stricte condition de jouer tous les matchs du club rhodanien, de janvier jusqu’à la fin de saison. Il sera donc le nouvel attaquant de pointe, un poste que Pavel Sulc occupait par défaut et où Martin Satriano n’a pas réussi à s’imposer.

Fonseca : « Endrick va nous apporter des initiatives individuelles »

Pour l’entraîneur des Gones, il n’y pas de doutes qu’Endrick va apporter une plus-value à son équipe sur le plan offensif. « C’est un joueur différent, dont nous avions besoin, un joueur avec une initiative individuelle, un joueur techniquement très fort et très rapide. C’est un joueur avec des caractéristiques différentes de Martin (Satriano). J’ai parlé avec lui, il est très satisfait et nous le sommes aussi d’avoir un joueur de cette qualité », a-t-il souligné, sans écarter l’idée d’associer le Brésilien te l’Uruguayen en attaque.

Paulo Fonseca se réjouit surtout de la polyvalence d’Endrick : « Il peut jouer avant-centre ou à droite, mais je pense d’abord l’utiliser comme attaquant ».

Le Brésilien déjà affuté avant sa première avec l’Olympique Lyonnais

En attendant la première apparition du joueur du Real Madrid sous le maillot de l’OL, il est très affûté selon son nouvel entraîneur. « Physiquement, il est bien, il a travaillé avec Madrid jusqu’à son arrivée. Il est motivé, mais il n’est peut-être pas encore prêt pour jouer 90 minutes parce qu’il n’a pas beaucoup joué avec le Merengues », a indiqué Paulo Fonseca.

OL : Pourquoi l’Olympique Lyonnais temporise pour Endrick ?