Coup dur pour le PSG : Ça ne s’arrange pas pour Marquinhos !

Attendu sur les terrains avec le PSG dans un délai de trois semaines, Marquinhos va devoir encore patienter. L’entraîneur parisien, Luis Enrique, ne pourra pas encore compter sur son capitaine après la trêve internationale.

PSG : Retour différé pour Marquinhos

Touché lors de la défaite contre l’Olympique de Marseille le 22 septembre passé, Marquinhos était attendu sur les terrains au retour de trêve internationale, soit lors de la huitième journée de Ligue 1 contre le RC Strasbourg, le vendredi soir. Mais d’après les informations relayées par le journal L’Équipe ces dernières heures, le défenseur central de 31 ans continue de traîner son souci au quadriceps.

Lisez aussi : Mercato : Marquinhos s’en va, le PSG vise du très lourd !

L’international brésilien va donc finalement manquer encore quelques matchs de plus. « Marquinhos devait initialement être absent entre deux et trois semaines. Le Brésilien devrait rester un peu plus longtemps que prévu en soins et manquer la réception de Strasbourg ce vendredi lors de la 8e journée de Ligue 1 au Parc des Princes. Le capitaine du Paris SG devrait même manquer le déplacement à Leverkusen (le 21 octobre) en Ligue des champions », explique le quotidien sportif.

À voir

Stade Rennais : Guillaume Cerutti succède à Alban Gréget à la présidence du conseil d’administration

Lisez aussi : INFO PSG: La durée de l’indisponibilité de Marquinhos connue

Le prochain communiqué médical du PSG donnera plus de précisions sur l’état physique exact de Marquinhos. De son côté, Luis Enrique peut encore s’appuyer sur Willian Pacho, Ilya Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez pour composer sa charnière centrale.