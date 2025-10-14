L’ombre de Zinedine Zidane n’a pas empêché son fils Luca de tracer sa voie. Le portier de 27 ans défend l’Algérie, et son intégration a été facilitée par un attaquant de l’OM.

L’Intégration réussie de Luca Zidane en Algérie

Zinedine Zidane continue d’animer l’actualité OM. Non pas pour son attachement au club phocéen, mais à travers son fils Luca. Le gardien de but de 27 ans a récemment changé de nationalité sportive. Il défend à présent les couleurs de l’Algérie, le pays de ses ancêtres. Cette décision est un nouveau chapitre pour lui.

Luca Zidane peut même faire ses grands débuts ce mardi face à l’Ouganda, dans une rencontre sans pression pour les Fennecs. Ceux-ci ont déjà validé leur qualification pour la Coupe du monde 2026. Et pour ce premier rassemblement avec l’Algérie, le fils de Zizou semble avoir rapidement trouvé sa place. L’accueil a été chaleureux, et son attitude est unanimement saluée.

Selon un proche contacté par L’Équipe, Luca « fait une très bonne impression par son humilité, sa simplicité et sa gentillesse » dans le vestiaire. Il donne l’impression d’être présent dans l’équipe depuis longtemps. Son intégration rapide est facilitée notamment par la présence de certains coéquipiers.

L’attaquant de l’OM, Amine Gouiri, impliqué

L’attaquant de l’Olympique de de Marseille, Amine Gouiri, aurait joué un rôle décisif. Il se serait t particulièrement rapproché du fils de Zidane dans le vestiaire. Luca aurait aussi tissé des liens avec d’autres joueurs, tels qu’Ilan Kebbal et Yassine Benzia, indique le quotidien sportif.

Ces soutiens au sein de l’équipe nationale d’Algérie confirment la bonne ambiance qui règne en interne. Cela promet un bel avenir pour le gardien de but sous ses nouvelles couleurs. Le parcours des Fennecs sur la scène mondiale sera suivi de très près.