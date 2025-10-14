ASSE : Les 10 légendes éternelles qui ont marqué l’histoire des Verts

Malgré ses difficultés actuelles, l’AS Saint-Étienne est un club unique avec une forte identité. À l’ASSE, 10 joueurs de légendes ont marqué l’histoire. Retour sur dix joueurs qui ont durablement inscrit leur nom à celui des Verts.

1. Rachid Mekhloufi – Le pionnier et symbole d’une époque

Arrivé à l’ASSE en 1954, Rachid Mekhloufi a été l’un des premiers artisans de la gloire stéphanoise. Mekhloufi (Franco-algérien mort le 8 novembre 2024 à Courbevoie) était un buteur redoutable et meneur de jeu très inspiré. Il a mené les Verts de l’As Saint-Etienne vers le titre de champion de France 1957. Héros du Forez sur le terrain, il est aussi une figure historique pour avoir rejoint l’équipe du FLN durant la guerre d’Algérie. Un joueur d’exception avec des convictions fortes.

2. Hervé Revelli – Le buteur aux 212 réalisations

Véritable machine à buts, Hervé Revelli reste à ce jour le meilleur buteur de l’histoire de l’ASSE. De 1966 à 1978, il a enchaîné les saisons prolifiques au point de devenir l’icône offensive du Chaudron. Son efficacité face aux défenses adverses et sa longévité ont fait de lui un modèle pour plusieurs générations d’attaquants. Il fait la course en tête des buteurs de Sainté avec 212, loin devant Rachid Mekhloufi qui avait lui aussi marqué 152 buts.

3. Salif Keïta – Le talent venu d’Afrique

Premier grand attaquant africain à briller en Europe, Salif Keïta a porté les Verts au sommet à la fin des années 1960. En 185 matchs, Salif Keïta inscrit 140 buts, un ratio exceptionnel. Il avait la particularité d’être élégant, explosif et décisif. Salif reste une légende dont le souvenir est encore vivace dans l’esprit des anciennes et des nouvelles générations d’e fans d’habitués du stade Geoffroy-Guichard.

4. Ivan Ćurković – Le mur yougoslave

Gardien de but emblématique de la grande époque stéphanoise (1972-1981), Ivan Ćurković a été un pilier de la défense des Verts. Intraitable sur sa ligne, il a joué un rôle fantastique lors des titres de champion et des campagnes européennes de l’ASSE, dont la mythique finale de 1976 face au Bayern Munich.

5. Oswaldo Piazza – L’élégance venue d’Argentine

Défenseur central très charismatique, Oswaldo Piazza a incarné la rigueur et le leadership en défense dans les années 1970. Aux côtés de Christian Lopez, Oswaldo Piazza était un des meilleurs défenseurs de l’histoire du club. Calme, mais toujours précis et respecté, il a marqué le public par sa loyauté et son sens du jeu collectif.

6. Robert Herbin – Le “Sphinx” éternel

Joueur, capitaine puis entraîneur de l’As Saint-Etienne, Robert Herbin est sans aucun doute la figure la plus complète de l’histoire des Verts. Sous sa direction, l’ASSE a connu l’âge d’or, avec dix titres majeurs et la légendaire épopée européenne de 1976. Robert Herbin, avec sa crinière rousse, incarne à lui seul l’esprit du club.

Il est resté attaché au club jusqu’à son décès le 27 avril 2020 (à 81 ans) du côté de Saint-Priest-en-Jarez (France).

7. Gérard Janvion – La force tranquille

Formé à Saint-Étienne, Gérard Janvion est l’autre légende du club. Il a tout connu sous le maillot vert : les titres, la Coupe d’Europe et les grandes batailles du Chaudron. Solide, rapide et infatigable, Gérard Janvion a disputé près de 400 matchs avec les Verts avant de rejoindre le FC Paris Saint-Germain. Un défenseur modèle et fidèle.

8. Dominique Rocheteau – L’Ange vert

Véritable icône populaire, Dominique Rocheteau a fait rêver la France entière. Sa vitesse, son élégance et ses buts décisifs (57 sous les couleurs de l’ASSE avant de rejoindre le PSG où il en a marqué 100) ont illuminé les années 1970. Dominique Rocheteau demeure à jamais “l’Ange vert”, un symbole de passion et de romantisme footballistique.

9. Gérard Farison – Le soldat du flanc gauche

Discret mais indispensable, Gérard Farison a été le parfait exemple du joueur fidèle à un club de football. De 1967 à 1980, Gérard Farison a disputé plus de 400 matchs avec l’ASSE et participé à toutes les grandes conquêtes. Son engagement total et sa régularité font de lui une des légendes respectées par les anciens comme par la jeune génération de fans du club.

10. Loïc Perrin – Le capitaine moderne

Symbole de fidélité et de loyauté, Loïc Perrin a consacré toute sa carrière à l’As Saint-Étienne. Défenseur exemplaire, capitaine charismatique et dirigeant sportif, il a incarné la nouvelle génération des Verts avec autant de passion que ses illustres prédécesseurs. Aujourd’hui encore, Loïc Perrin demeure le visage moderne de l’ASSE.

Un héritage vert gravé dans le temps

De Mekhloufi à Perrin, ces dix légendes ont écrit, chacune à leur manière, les plus belles pages de l’histoire de l’As Saint-Etienne. Leur courage, leur engagement et leur amour du maillot font de l’ASSE bien plus qu’un club : un symbole du football français.