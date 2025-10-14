Stade Rennais : Guillaume Cerutti succède à Alban Gréget à la présidence du conseil d’administration

Le Stade Rennais FC vient de procéder à un grand changement dans sa gouvernance. Dix-huit mois après sa prise de fonctions au SRFC, Alban Gréget s’en va de la présidence du conseil d’administration du club breton. Il était en poste depuis sept ans au sein du conseil de Rennes. Il était aussi jusqu’ici l’un des plus proches collaborateurs de François-Henri Pinault, propriétaire du club à travers sa holding Artémis.

Une transition en continuité au Stade Rennais

Pour succéder à Alban Gréget, le groupe Pinault n’a pas cherché très loin. C’est Guillaume Cerutti, une personnalité reconnue du monde de l’art et de la culture, qui prend les commandes du conseil d’administration du Stade Rennais FC. Proche de la famille Pinault, il occupe déjà les fonctions de président de Pinault Collection et de président-directeur général de Christie’s, la célèbre maison de ventes aux enchères internationale.

Sa nomination, selon le site du Stade Rennais, symbolise une continuité stratégique dans la gestion du club rouge et noir, tout en y apportant une touche de modernité et de vision globale. Homme de culture, Cerutti est aussi un manager aguerri. Il est familier de la gouvernance d’entreprises d’envergure internationale, un profil en phase avec les ambitions européennes du SRFC.

SRFC : Un nouveau souffle pour la gouvernance rennaise

Sous l’impulsion de François-Henri Pinault, le Stade Rennais a profondément évolué au cours des dernières années. Que ce soit au niveau des infrastructures modernisées, la formation renforcée et la politique sportive cohérente, le SRFC se transforme chaque jour un peu plus. L’arrivée de Guillaume Cerutti s’inscrit dans cette logique d’ancrage durable au plus haut niveau, avec un regard nouveau sur les enjeux économiques et institutionnels du football moderne.

Alors que le club de foot de Rennes poursuit sa montée en puissance en championnat Ligue 1 et sur la scène européenne, cette nomination sonne comme la volonté du groupe Pinault de maintenir une direction stable et ambitieuse, ancrée à Rennes et ouverte sur le monde.