Alerte à l’AS Monaco : Ça se bouscule déjà pour Ansu Fati !

Ansu Fati est en train de renaitre sous les couleurs de l’AS Monaco. Et ses récentes performances ont rapidement alerté plusieurs clubs de Premier League.

Mercato AS Monaco : La Premier League se signale pour Ansu Fati

Ansu Fati commence à retrouver son meilleur niveau de jeu sous les couleurs de l’AS Monaco. L’attaquant prêté par le FC Barcelone a été auteur de 6 réalisations en 5 matchs. Ce regain de forme, après des passages plus compliqués au Barça et à Brighton, ne passe pas inaperçu.

Ses performances ont immédiatement attiré l’attention de plusieurs cadors, notamment en Angleterre. Le média Fichajes l’assure, Ansu Fati est déjà dans le collimateur de trois écuries anglaises. Newcastle, Crystal Palace et Everton ambitionnent de l’attirer en Premier League.

Ce championnat anglais est bien connu par le natif de Bissau. Il a évolué durant une saison à Brighton. Ces trois prétendants comptent passer à l’offensive pour sa signature dès l’ouverture du prochain mercato. Sauf que cette mission ne sera pas chose facile.

Le FC Barcelone dispose aussi d’un droit de rachat

La direction de l’ASM est satisfaite de l’impact d’Ansu Fati sur le jeu offensif de l’équipe. Elle aurait même prévu de le conserver le plus longtemps, en levant son option d’achat de 11 millions d’euros. Cette perspective ne déplait au principal concerné.

A noter que le FC Barcelone a aussi conservé un droit de regard sur son ancien prodige. Le club catalan dispose d’une clause de rachat qui lui permettrait de le récupérer pour un montant autour de 28 millions d’euros. Les clubs de Premier League devront se montrer très convaincants pour mener à bien cette mission.