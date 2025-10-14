PSG : Double coup dur confirmé avant le RC Strasbourg !

Deux cadres du PSG sont certains de manquer la rencontre face au RC Strasbourg en Ligue 1 après la trêve internationale. Ils sont encore coincés à l’infirmerie.

PSG : Mauvaises nouvelles avant le RC Strasbourg !

Touché au quadriceps gauche lors du Classique contre Marseille le 22 septembre, Marquinhos n’a plus rejoué depuis avec le PSG. Sa rééducation avance, mais plus lentement que prévu. L’Equipe révèle que le capitaine parisien va prolonger sa convalescence. Le but est de revenir à 100 %, pour aider la défense.

Le staff et le joueur sont d’accord : mieux vaut patienter. Le défenseur ne sera pas sur la pelouse face à Strasbourg ce vendredi en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. Et son retour contre le Bayer Leverkusen, prévu le 21 octobre en Ligue des Champions, paraît désormais improbable.

Marquinhos ne veut pas risquer une rechute. Il veut retrouver sa solidité avant de faire son retour à la compétition. Pour cette affiche contre les Alsaciens, le technicien parisien, Luis Enrique sera aussi privé du Ballon d’Or Ousmane Dembélé. Le joueur devra encore patienter pendant quelques jours. D’autres gâchettes offensives comme Désiré Doué, Senny Mayulu et Khvicha Kvaratskhelia seront opérationnels. C’est suffisant pour glaner les trois points. Même sans eux, les Parisiens tiennent bon.