Zinédine Zidane sous le charme du nouveau PSG : deux joueurs le fascinent

Zinédine Zidane fait un chaleureux clein d’œeil au Paris Saint-Germain, fraîchement sacré champion d’Europe 2025. Le club parisien a indiscutablement franchi un cap en plus de s’être radicalement métamorphosé avec Luis Enrique à ses commandes. Même Zizou, légende du football français, ne cachent plus leur admiration pour ce PSG.

Un Paris Saint-Germain transformé

Depuis le rachat du PSG par QSI, celui-ci a connu des périodes de grand doute, des critiques interminables et de déceptions sur le plan européen. Mais la saison 2024-2025 a finalement été celle de toutes les victoires pour le club de la capitale, surtout une, la Ligue des champions. Sous la houlette de Luis Enrique, le PSG a trouvé l’équilibre parfait entre jeunesse, discipline et créativité, ce qui lui a permis de réaliser uen victoire éclatante en Ligue des Champions.

Ce succès n’a pas seulement redoré le blason du PSG, il lui a permis de conquérir les cœurs de légendes du ballon rond à l’image de Zinédine Zidane. Loin des bancs depuis 2021, l’ancienne star du Real Madrid et de l »équipe de France continue de suivre avec passion l’évolution du football européen et aussi plus particulièrement celle du club parisien qui est le leader français depuis plus d’une décennie.

Le coup de foudre de Zinédine Zidane

Invité au Festival dello Sport de Trente, en Italie, l’ancien entraîneur du Real Madrid et meneur de jeu de la Juventus Turin n’a pas caché son enthousiasme :

« Le PSG a Vitinha et Neves, ils ne perdent jamais le ballon », a confié Zidane, totalement admiratif du duo de milieux de terrains qui symbolise à ses yeux la maturité et la maîtrise du jeu parisien.

Ce coup de cœur pour Vitinha et João Neves montre bien à quel point le PSG a su convaincre même les puristes. Le club parisien n’est plus seulement une vitrine de stars, mais une machine collective qui peut séduire même les techniciens les plus exigeants.

Une référence en Europe

Avec sa philosophie axée sur le jeu fluide et la progression des jeunes talents, le PSG se démarque désormais comme un modèle de gestion sportive. Le trio Vitinha – Neves – Fabian Ruiz, maître du milieu de terrain, a été décisif dans cette campagne en Ligue des champions. D’ailleurs, Vitinha a été élu troisième au Ballon d’Or 2025, un rang qui symbolise cette nouvelle ère faite de rigueur et d’intelligence de jeu quand Ousmane Dembélé, un autre joueur du club de la capitale, a arraché le titre individuel.

Le regard admiratif de Zinédine Zidane vient ici confirmer ce que toute l’Europe constate : à savoir que le PSG n’est plus simplement riche de son argent, il l’est aussi de ses joueurs tous brillants. Et cette transformation pourrait bien être le début d’un cycle durable de domination du foot européen.