Mercato PSG : Offre inattendue de la Juve pour Kolo Muani

Une nouvelle étape est franchie dans le dossier Randal Kolo Muani. La Juventus Turin, qui a longtemps tergiversé, va formuler une offre surprenante au PSG pour le buteur français.

Mercato PSG : La Juventus passe la vitesse pour Randal Kolo Muani

Randal Kolo Muani va-t-il poursuivre dans le Piémont ? La question mérite d’être posée ! Tant les négociations entre la Juventus et le PSG semblaient à l’arrêt ces dernières semaines. Mais voilà que le club italien a décidé de passer à la vitesse supérieure pour l’international tricolore.

La Repubblica indique en effet que les Bianconeri ne comptent plus attendre le départ de Dusan Vlahovic avant de recruter Randal Kolo Muani. La Vieille Dame serait même prête à dégainer à nouveau. Son offre ? Un prêt payant de 10 millions d’euros, avec une obligation de 30 à 35 millions d’euros, indique le média italien.

Cette proposition sera-t-elle suffisante pour boucler le deal ? Elle marque en tout cas un fort intérêt de la Juve pour l’ancien Nantais. Reste à savoir si le Paris SG acceptera une proposition valisant Kolo Muani à 40-45 millions d’euros. Ce montant est inférieur à son prix d’achat. Même s’il permterrait à Luis Enrique de se débarrasser d’un indésirable. Les discussions vont s’intensifier entre Parisiens et Turinois.