Mercato PSG : Luis Campos vise un buteur en Angleterre !

Les dirigeants du PSG visent un milieu offensif anglais. Le club de la capitale prépare une offre pour le joueur en vue du mercato hivernal.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne un international anglais !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos prépare déjà le mercato hivernal. Le club veut du sang neuf dans le secteur offensif de l’équipe de Luis Enrique. Dans les bureaux du Camp des Loges, un nom circule ces dernières semaines. Il s’agit de Morgan Rogers.

Lire aussi : Mercato PSG : Endrick répond à l’intérêt de Luis Enrique !

Selon Fichajes, les dirigeants parisiens tombent sous le charme de ses performances solides. En Premier League, Rogers brille sous les couleurs d’Aston Villa. À 23 ans, l’international anglais compte déjà dix sélections et un but avec les Three Lions. Puissant et technique, il incarne le profil que Luis Enrique recherche pour dynamiser sa ligne offensive.

À voir

PSG-OM : Un pactole inédit pour le Trophée des Champions

Lire aussi : FLASH Mercato : Julian Alvarez donne sa préférence au PSG

Sous contrat jusqu’en 2030, Rogers n’est toutefois pas facile à déloger. Aston Villa le considère comme un pilier de son projet et l’a valorisé à près de 90 millions d’euros. Un montant élevé, mais pas impossible pour le PSG, qui n’exclut pas un gros coup en janvier. La concurrence, elle, s’annonce rude. Chelsea et Liverpool suivent également de près le natif d’Halesowen, auteur de deux buts en dix apparitions cette saison. Paris devra donc sortir le chéquier s’il veut devancer ses rivaux anglais.