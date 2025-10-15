Bonne nouvelle à l’ASSE : Lucas Stassin récompensé !

Lucas Stassin continue d’impressionner au sein de l’attaque de l’ASSE. Le buteur belge vient d’être couronné Meilleur joueur de Ligue 2 durant le mois de septembre.

ASSE : Lucas Stassin élu meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 2

L’AS Saint-Étienne a une excellente nouvelle à célébrer avant la reprise du championnat. Son buteur Lucas Stassin est « le lauréat du Trophée UNFP du meilleur joueur du mois de septembre » en Ligue 2. Ce trophée individuel récompense ses belles performances sous le maillot de l’ASSE.

Le mois de septembre a en effet été tout simplement triomphal pour Lucas Stassin. Ce dernier est crédit 4 buts et 1 passe décisive avec les Verts. Ses performances ont permis à l’ASSE de se relancer dans la course à la remontée en Ligue 1. Les hommes d’Eirik Horneland sont actuellement co-leaders du championnat.

Aucun relâchement durant la trêve internationale

Notons que Lucas Stassin aurait pu quitter le navire ASSE lors du mercato estival. Il était courtisé par plusieurs clubs, dont le Stade Rennais ou encore le Paris FC. Des clubs saoudiens étaient aussi prêts à sortir le chéquier pour son transfert. Ils se sont heurtés à un mur : l’ASSE refusant de céder son jeune crack.

Retenu contre son gré, l’attaquant de 20 ans a vite digéré cette période mouvementée. La preuve ? Il enchaine les buts en ce début de saison. Il a également inscrit trois buts en deux matchs avec les Espoirs belges durant cette trêve internationale. Lucas Stassin recevra officiellement son trophée de joueur du mois face à Pau, le 28 octobre prochain au stade Geoffroy-Guichard.