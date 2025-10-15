Mercato Stade Rennais : Un gros départ programmé ?

En manque de temps de jeu, une pépite du Stade Rennais pourrait claquer la porte lors du prochain mercato hivernal. Du beau monde tourne autour de lui.

Mercato Stade Rennais : Djaoui Cissé sur le départ cet hiver ?

Révélation du Stade Rennais la saison passée, Djaoui Cissé intéresse déjà les grands d’Europe. À 21 ans, le milieu formé en Bretagne a profité de l’arrivée d’Habib Beye pour s’imposer. Plus de temps de jeu, plus d’assurance, et une place parmi les meilleurs espoirs français. En quatorze matchs sur quinze disputés en Ligue 1, il a montré tout son potentiel.

Lire aussi : Mercato : l’OM veut gâcher les plans du Stade Rennais !

Mais cette saison, le contexte a changé. Avec Rongier et Camara dans l’entrejeu, la concurrence est rude. Trois titularisations seulement. Trop peu pour un joueur qui vise plus haut. Alors, un départ en 2026 ? L’idée fait son chemin. Les pensionnaires du Roazhon Park pourraient le céder pour lui permettre de continuer sa progression ailleurs. Le jeune crack a paraphé un nouveau bail cet été. Le technicien rennais a martelé à plusieurs reprises qu’il compte sur lui. Mais tout pourrait changer dans quelques mois.

À voir

PSG-OM : Un pactole inédit pour le Trophée des Champions

Lire aussi : Stade Rennais : Le SRFC annonce une arrivée majeure

Sous contrat jusqu’en 2030, Cissé ne partira pas à prix réduit. Rennes, déjà sollicité par West Ham (25 M€ refusés), veut désormais plus de 30 millions d’euros. L’Inter Milan et West Ham restent à l’affût. Chelsea observe. En Allemagne, Leipzig, Stuttgart et Francfort surveillent aussi.