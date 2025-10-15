FLASH Mercato : Une star du Barça confirme une offre du PSG

Le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a tenté un très gros coup lors du dernier mercato estival avec une star du Barça, qui a confirmé une proposition ferme du club de la capitale. Explications.

Après Carmona, le PSG a tenté une autre internationale espagnole

C’était la grosse information durant la fin du mercato du football féminin. À deux jours de la clôture du marché des transferts, le PSG féminin a tenté de recruter Alexia Putellas. Après avoir réussi à attirer dans ses filets la joueuse du Real Madrid Olga Carmona, le club de Nasser Al-Khelaïfi a tenté d’attirer sa compatriote, Alexia Putellas. Libre à la fin de saison, la double Ballon d’Or (2021 et 2022) a confirmé l’offre des Rouge et Bleu.

« Cette offre a suscité l’intérêt des médias, mais ce n’était pas la première (que je recevais). Le chemin (pour prendre une décision) a été court et facile. Lorsque cette offre est arrivée, et il en a été de même pour les autres, nous avons discuté avec le club : ‘Quelle est la situation ? Que voulez-vous ? Comptez-vous sur moi ou non ?’ Et le débat a été clos », a déclaré Alexia Putellas.

Poursuivant, la capitaine des Blaugranas a avoué que sa relation avec le FC Barcelone n’est pas qu’une simple relation professionnelle. « Il n’y a eu plus de débat, car le club a été très clair. Ils m’ont dit : ‘Nous avons besoin de tes performances comme celles de l’année dernière. Tu as de l’énergie et l’envie de réussir.’ Évidemment, la saison avait déjà commencé, et mon engagement envers les objectifs, le staff et mes coéquipiers est au plus haut. Voilà comment ça s’est passé », a confié la milieu offensive barcelonaise.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec une année supplémentaire en option, la native de Mollet del Vallès incarne encore aujourd’hui le leadership d’un Barça champion d’Europe en 2021, 2023 et 2024 et finaliste en 2025. D’où son refus de dire non au Paris Saint-Germain.

« Ma relation avec le club a toujours été basée sur la confiance et la simplicité. Tout le monde sait ce que jouer ici signifie pour moi : ce n’est pas une relation de travail classique, avec un salaire. Cela va bien plus loin. J’ai passé près de la moitié de ma vie au Barça, j’y ai passé 95% de ma carrière. Cela continuera tant que, d’un côté, je continuerai à ressentir cette motivation, cette énergie et cette exigence quotidienne de donner le meilleur de moi-même et d’atteindre mes objectifs, et, de l’autre, que le club ressentira la même chose », a expliqué Alexia Putellas.