PSG-OM : Un pactole inédit pour le Trophée des Champions

Le prochain Trophée des Champions, entre le PSG et l’OM, se déroulera au Koweït le 8 janvier prochain. Ce choix de la LFP valide l’offre colossale de cet émirat.

PSG-OM : le Trophée des Champions rapporte une somme record !

L’Olympique de Marseille n’a plus remporté de titres majeurs depuis d’une décennie. Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont une occasion rêvée de mettre un terme à cette longue disette. Le 8 janvier prochain, l’OM fera face à au PSG pour le Trophée des Champions. Cette date résulte du calendrier surchargé des Parisiens.

A noter que ce choc se jouera pour la première fois au Koweït au Jaber Al-Ahmad International Stadium. Cette délocalisation s’inscrit dans la stratégie de la LFP d’exporter le football français. Cette vision a déjà conduit le Trophée des Champions au Qatar, en Chine ou au Canada lors des années précédents. Et pour accueillir cette compétition, le Koweït a sorti la grosse artillerie sur le plan financier.

L’Équipe le confirme, cet émirat du Golfe persique a déboursé près de 3,5 millions d’euros, en plus des frais annexes pour convaincre la LFP. Ce montant colossal a rapidement écarté les candidatures de la Côte d’Ivoire et d’Oman. L’instance française n’a cependant pas encore confirmé ou infirmé ce chiffre.

Ces retrouvailles promettent d’être électriques

Ce Trophée des Champions, délocalisé au Koweït, est un défi capital pour les Phocéens durant cette saison. Le dernier trophée de l’OM remonte à 2012. Mason Greenwood et ses coéquipiers ont à cœur de remporter ce duel. Ce sera aussi des retrouvailles entre deux équipes rivales.

Les Phocéens ont déjà triomphé des Parisiens (1-0) le 22 septembre dernier. Cela avait mis fin à une série de quatorze années sans succès à domicile contre Paris. De son côté, le PSG compte prend sa revanche. Les troupes de Luis Enrique voudront maintenir leur hégémonie.