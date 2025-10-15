OM : De Zerbi retrouve du lourd avant le choc contre Havre

L’OM affrontera ce samedi Le Havre avec un groupe en pleine forme. Roberto De Zerbi récupère déjà ses internationaux, notamment Matt O’Riley et Pierre-Emile Hojbjerg.

OM : De Zerbi a bien géré la trêve, Matt O’Riley et Hojbjerg sont de retour

Roberto De Zerbi a des raisons de sourire. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille récupère des internationaux dans une forme rassurante. Cette trêve internationale a visiblement été bénéfique pour plusieurs Olympiens. C’est le cas de Matt O’Riley et Pierre-Emile Hojbjerg.

Les deux milieux de terrain danois ont été ménagés par leur équipe nationale. Ils sont déjà de retour à l’OM. Les images publiées par le club phocéen les montrent déjà à l’entraînement. Ils sont frais et disponibles pour le match de ce samedi contre Le Havre au Vélodrome. D’autres internationaux sont aussi attendus.

Par exemple, Nayef Aguerd a joué l’intégralité du match lors de la victoire du Maroc (1-0) face au Congo. Il a une nouvelle fois prouvé sa solidité en défense. Son coéquipier argentin, Leonardo Balerdi, a lui aussi livré une prestation solide lors du match Argentin-Porto Rico (6-0). Geronimo Rulli est, quant à lui, resté sur le banc, un repos précieux avant la reprise du championnat.

Une mauvaise nouvelle pour Amine Gouiri

Amir Murillo, Timothy Weah et Arthur Vermeeren se sont également distingués par de belles prestations avec leurs sélections respectives. Tout ceci renforce le sentiment de confiance et le rythme au sein du groupe de Roberto De Zerbi.

L’entraîneur de l’OM pourra s’appuyer sur des joueurs en forme et motivés pour le match face au Havre et les échéances à venir. Le retour d’internationaux non surchargés offre à l’Olympique de Marseille des conditions optimales pour aborder la suite de la saison.

Une seule ombre au tableau : la blessure d’Amine Gouiri avec l’Algérie. L’international algérien va manquer la rencontre de ce samedi. Il passera des examens médicaux pour connaitre la gravité de sa blessure. La durée de son indisponibilité reste indéterminée.