Mercato ASSE : Une offre XXL tombe pour Davitashvili

Un géant turc fonce sur le jeune crack de l’ASSE, Zuriko Davitashvili en vue du mercato hivernal. Les Verts sont ouverts au départ du joueur et ont fixé leur prix.

Mercato ASSE : Beşiktaş fonce sur Davitashvili !

Le Beşiktaş veut frapper un grand coup cet hiver à l’ASSE. Les dirigeants stambouliotes ont ciblé Zuriko Davitashvili, l’ailier géorgien de l’AS Saint-Étienne. Selon Fotomac, le président Serdal Adali serait prêt à casser sa tirelire pour conclure le transfert dès janvier. Le tacticien du club, Sergen Yalçin a validé l’opération. De retour sur le banc du Beşiktaş depuis août, l’entraîneur turc tombe sous le charme des performances de Davitashvili.

L’international géorgien dispose des atouts nécessaires pour redynamiser un secteur offensif en panne d’inspiration. Depuis plusieurs saisons, le manque de percussion sur les ailes freine les ambitions du club. Yalçin aime le profil du joueur : dribble rapide, explosivité, capacité à éliminer. Adali est chaud pour déloger le joueur afin de répondre aux exigences de son entraîneur.

Le Géorgien, 24 ans, est ouvert à un départ dès l’hiver. Davitashvili avait déjà donné son accord de principe au club turc en juin. Les premières discussions n’avaient pas abouti, faute de temps, mais les deux camps ont gardé le contact. Beşiktaş compte bien boucler le dossier en 2026. L’ailier stéphanois réalise un bon début de saison : quatre buts en huit matchs. L’ASSE réclame 20 millions d’euros.