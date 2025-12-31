Mercato OM : Négociations en cours, un crack à 30 M€ arrive

La direction de l’OM s’active pour signer ses premières recrues cet hiver. Elle est même en négociations avec Feyenoord pour faire venir Anis Hadj Moussa.

Mercato : L’OM négocie pour Anis Hadj Moussa

L’Olympique de Marseille explore encore le marché néerlandais. Les Olympiens sont parvenus l’été dernier à mettre la main sur Igor Paixao de Feyenoord. Le directeur sportif Medhi Benatia et son équipe ambitionnent de piocher à nouveau sein du club de Rotterdam.

Ekrem Konur assure que la direction de l’OM a cette fois-ci engagé des négociations pour Anis Hadj Moussa. L’ailier droit algérien a réalisé une première partie de saison impressionnante aux Pays-Bas. Ses 7 réalisations et 3 passes décisives en 23 rencontres ont rapidement alerté les recruteurs phocéens.

À voir

PSG : Pluie de mauvaises nouvelles avant le Paris FC !

Lire aussi : Mercato OM : Accord trouvé, un top joueur arrive !

Surtout que Roberto De Zerbi cherche à élargir ses options offensives cet hiver. Medhi Benatia et ses collaborateurs verraient alors en Anis Hadj Moussa le profil idoine pour étoffer le couloir droit marseillais. Les discussions sont en cours pour le convaincre de signer à Marseille. Sauf que cette opération sera particulièrement onéreuse.

C’est 30 millions d’euros pour son transfert

Feyenoord a la réputation d’être dur en affaire. Le transfert d’Igor Paixao, devenu la recrue la plus chère de l’OM, le prouve assez bien. Le club néerlandais a bien conscient de la valeur d’Anis Hadj Moussa. C’est pourquoi les Bataves ont pris soin de prolonger son contrat jusqu’en 2030.

De plus, les dirigeants néerlandais exigeraient un chèque de plus de 30 millions d’euros avant de céder leur joueur de 23 ans. Un prix conséquent pour l’OM, qui devra manœuvrer avec habileté et persuasion en vue de boucler ce dossier. D’autres clubs européens seraient aussi sur ses traces.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Marseille défie City pour un crack !

À voir

OL : Pourquoi l’Olympique Lyonnais temporise pour Endrick ?

Mercato : L’OM passe à l’offensive, un chèque de 20 M€ arrive

Mercato OM : Un phénomène à 17 M€ annoncé à Marseille