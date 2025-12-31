Mercato OL : Xavi Alonso a tenté le coup Tyler Morton

Selon les révélations de Tyler Morton, recrue estivale de l’OL, Xabi Alonso avait tenté de l’attirer vers le Bayer Leverkusen.

Mercato : Alonso voulait Morton à Leverkusen, Liverpool a refusé

L’OL a recruté Tyler Morton (23 ans) à Liverpool pendant le mercato d’été contre un gros chèque de 10 M€, hors bonus. Son transfert a été officialisé le 5 août 2025. Il a signé un contrat de longue durée, jusqu’en juin 2030. Il n’a pas mis du temps pour s’imposer dans l’entrejeu de l’équipe de Paulo Fonseca. Il a pourtant failli ne jamais rejoindre le club rhodanien.

Selon les confidences du milieu défensif de l’Olympique Lyonnais, l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen a tenté de le recruter en Bundesliga. « J’ai pu parler à Xabi Alonso sur FaceTime, ce qui était incroyable pour moi. […]. Mais c’est Liverpool qui a décidé que je restais », a-t-il confié au Daily Mail.

OL : Tyler Morton s’est inspiré de Xabi Alonso chez les Reds

Le technicien espagnol a dirigé le club allemand entre octobre 2022 et juin 2025. Dans sa carrière de footballeur, il a aussi porté le maillot de Liverpool (2004-2009). Tyler Morton, lui est un enfant du club de la Mersey. Il y a fait sa formation entre 2009 et 2021 et ses débuts de 2021 à 2025. Justement, il se souvient d’avoir été inspiré par l’ancien milieu défensif des Reds.

« Pouvoir parler à quelqu’un que vous admiriez tant, quand vous étiez jeune […]. J’avais l’habitude d’aller au parc avec mon père et de m’entraîner à faire des passes longues, en essayant d’imiter ce que Xabi Alonso faisait sur le terrain », a-t-il raconté.

L’International Espoir Britannique (13 sélections) aurait eu les étoiles plein les yeux, si Liverpool l’avait laissé l’entraîneur du Real Madrid au Bayer Leverkusen.

