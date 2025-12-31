Mercato PSG : Un phénomène à 60 M€ attendu à Paris !

Le mercato hivernal commence à s’emballer du côté du PSG. Les dirigeants parisiens tentent même de signer un jeune crack estimé à 60 millions d’euros.

Mercato PSG : Pas moins de 60 M€ pour Yan Diomande

Quelques heures avant l’ouverture du mercato, les clubs européens affutent leurs armes. Et le Paris Saint-Germain ne fait pas exception. Le club de la capitale n’a pas prévu des changements majeurs au sein de son effectif. Luis Enrique mise sur la stabilité de son équipe.

Cela n’empêche pas la direction de l’OM de travaille sur plusieurs pistes en coulisse. Et l’une d’entre elles mènerait au phénomène Yan Diomande. L’ailier de 19 ans réalise un début de saison tonitruant au RB Leipzig. IL est arrivé l’été dernier de Leganés pour 20 millions d’euros.

L’international ivoirien a rapidement justifié cet investissement. Ses statistiques impressionnent : 7 buts déjà et 4 passes décisives en 17 rencontres. Yan Diomande est actuellement engagé avec la Côte d’Ivoire pour CAN 2025 au Maroc. Sa polyvalence sur les deux ailes et sa maturité technique ont capté l’attention des Parisiens.

Attention à la concurrence du Bayern Munich et Manchester United

La direction du PSG envisagerait de le recruter. Mais ils devront sortir le chéquier. Sky Sports le confirme, le RB Leipzig a fixé une seule condition pour le départ de Yan Diomande : un chèque de plus 60 millions d’euros ou rien. Le Paris SG est donc prévenu.

D’autres cadors européens, comme le Bayern Munich et Manchester United, serait aussi sur ses traces. Cette forte concurrence devrait faire grimper les enchères et compliquer les plans du PSG.

