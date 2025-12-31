INFO Mercato : L’OM recalé pour un milieu colombien !

La direction de l’OM voit l’une de ses cibles prioritaires lui filer entre les doigts. Jorge Carrascal se rapproche finalement de la Serie A italienne.

Mercato : L’OM se heurte à un refus pour Jorge Carrascal

Depuis plusieurs semaines, la direction de l’Olympique de Marseille planche sur le recrutement d’un milieu créatif. L’objectif est d’attirer un meneur de jeu capable d’assurer les transitions entre l’entrejeu et l’attaque. Surtout que Mason Greenwood ne peut porter à lui seul l’OM durant toute la saison.

Il faut à Marseille un joueur au profil assez similaire au Britannique. C’est dans cette optique que les recruteurs phocéens ont entamé des négociations pour faire venir Jorge Carrascal. Les Olympiens auraient transmis à Flamengo une offre de 15 millions d’euros afin de boucler sa signature. Ils ont subi un énorme camouflet.

Le journaliste Ekrem Konur assure que la proposition de l’OM a vite été déclinée par les dirigeants brésiliens. Ce refus s’explique notamment par une concurrence féroce sur ce dossier. Le SSC Naples aurait pris les devants en formulant une offre supérieure, soit 20 millions d’euros pour Jorge Carrascal.

Le SSC Naples prend les devants

Cette surenchère du Napoli complique sérieusement les plans de l’Olympique de Marseille sur ce mercato. Ce revers contraint Pablo Longoria et Medhi Benatia à explorer d’autres pistes en vue de trouver un nouveau numéro 10. Les noms de Sofiane Diop (OGC Nice) et Himad Abdelli (Angers SCO ) circulent déjà à l’OM.

