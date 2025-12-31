Mercato OM : Pavard au cœur d’un bras de fer explosif !

Prêté par l’Inter Milan, Benjamin Pavard pourrait être définitivement recruté par l’OM. Les Olympiens tentent cependant de faire baisser son option d’achat.

Mercato : L’OM veut acheter Benjamin Pavard, mais…

L’Olympique de Marseille a frappé un gros coup dans les ultimes du mercato estival. En plus de Nayef Aguerd et Emerson Palmieri, Benjamin Pavard est venu renforcer la défense marseillaise. Ses débuts sous le maillot phocéen sont intéressants.

Ses boudes mémorables contre le Sporting Portugal et le RC Lens n’ont pas découragé l’entraîneur de l’OM. Roberto De Zerbi a pleinement confiance en lui. Si bien que la direction de l’OM ambitionne de le recruter définitivement. Un obstacle se dresse néanmoins devant eux : son option d’achat fixée à 15 millions d’euros.

La direction l’OM juge ce montant un peu excessif. Le journaliste italien Pasquale Guarro explique en effet que les responsables phocéens vont entamer des discussions avec l’Inter Milan en vue de revoir ce prix à la baisse.

Son option d’achat pose problème

Cette démarche peut paraître surprenante, voire risquée, quand on sait que la valeur marchande de Benjamin Pavard reste élevée. Elle est estimée à 20 millions d’euros par Transfermarkt. Le champion du monde 2018 représente techniquement une « bonne affaire » au regard de son option d’achat.

Ou la direction de l’OM a-t-elle des doutes sur Benjamin Pavard ? La tendance est en tout cas très claire pour le joueur de 2 9 ans : il espère s’inscrire dans la durée à Marseille. Son père confiait récemment qu’il ne l’avait jamais vu aussi heureux depuis le début de sa carrière professionnelle. L’issue du dossier dépendra donc de la capacité de l’OM à faire plier l’Inter Milan.

