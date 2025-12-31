Mercato ASSE : Forte concurrence pour Raykkonen

Ayant aussi coché le nom de Raykkonen, l’ASSE part avec un gros handicap pour enrôler la pépite brésilienne, du fait de la forte concurrence de grosses pointures.

Mercato : Raykkonen sur les tablettes de l’ASSE

Grâce à son talent, sa progression rapide et son fort potentiel, Raykkonen est apparu sur l’outil data de plusieurs clubs, dont l’ASSE, en Europe. Son nom a été enregistré par Kilmer Sports Ventures et il est surveillé de près par les recruteurs stéphanois. Citant des sources brésiliennes, Peule-Vert relaye l’intérêt des Verts pour l’avant-centre de 17 ans.

Le prêt du joueur de Goiás Esporte Clube au SC Internacional arrive à expiration le 31 janvier 2026. D’après la précision du média spécialisé, Raykkonen est une cible pour l’avenir et non le potentiel successeur de Lucas Stassin, qui est annoncé sur le départ cet hiver.

Newcastle, Leeds, Santos… sur les rangs pour la pépite brésilienne

Mais la lutte pour enrôler la pépite brésilienne s’annonce assez compliquée pour l’AS Saint-Etienne. Il a tapé dans l’œil de plusieurs clubs dans son pays natal. Flamengo, Santos FC et Grêmio sont positionnés pour le recruter, tandis que l’Internacional à l’intention d’activer l’option d’achat assortie au prêt natif de Mãe do Rio pour le conserver définitivement.

La direction de Kilmer Sports Ventures devra se montrer assez persuasive pour convaincre Raykkonen de choisir le projet stéphanois. Pour mémoire, l’ASSE avait réussi, par le passé, deux jolis coups au Brésil, avec Alex Dias (1999-2003) et Aloisio (1999-2001).

