À la mi-saison, l’ASSE est classée parmi les favoris pour un retour en Ligue 1, par un concurrent direct des Stéphanois en Ligue 2.

Ligue 2 : L’ASSE devancée sur le podium par l’ESTAC et le Red Star

Avec 30 points au compteur, l’ASSE n’est que troisième au classement à l’issue de la première moitié de la saison. Elle est devancée sur le podium par l’ES Troyes AC (35 points) et le Red Star (32 points). À ce stade de la Ligue 2, les Verts sont barragistes, car seuls les 1er et 2e sont directement qualifiés pour la Ligue 1.

Mais il reste naturellement une bonne moitié du championnat à disputer. La course vers l’élite est encore loin de rendre son verdict. Malgré cela, l’entraîneur du Red Star a livré son pronostic sur les clubs qu’il voit comme favoris pour rejoindre la Ligue 1.

L’ASSE parmi les favoris pour la montée en Ligue 1, selon Poirier du Red Star

Il pense d’abord aux trois clubs relégués en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière : l’AS Saint-Etienne, le Stade de Reims (5e avec 29 points et le Montpellier HSC (8e avec 25 points). « Cette année, il y a la particularité d’y avoir dans les premiers les trois équipes qui descendent de Ligue 1 », a indiqué Grégory Poirier, sur la chaîne YouTube officielle de la Ligue 2. « Il y a une telle différence entre le joueur de Ligue 1 et le joueur de Ligue 2. Sur le papier, elles sont favorites », a-t-il insisté.

En plus de ses 2 points d’avance sur l’ASSE, le club audonien a battu son homologue stéphanois (2-1), le 1er novembre, lors de la 13e journée du championnat. Le Red Star compte donc évidemment par les favoris, dans la course vers la Ligue 1.

L’ES Troyes AC, super favorite devant l’AS Saint-Etienne

Néanmoins, Grégory Poirier dégage un super favori. Selon son analyse, l’ESTAC est bien parti pour remporter la Ligue 2. « Je suis d’accord pour dire que Troyes est la meilleure équipe que nous avons affrontée, que ce soit à domicile ou à l’extérieur », a-t-il souligné.

Pour rappel, le leader compte déjà 10 victoires, pour 5 nuls et seulement 2 défaites à la mi-saison. Les Troyes ont marqué 30 buts et en ont encaissé 16, soit une différence de buts de +14. Alors que l’AS Saint-Etienne a concédé 5 défaites, 3 nuls et 35 buts en 17 journées de championnat.

Le constat est clair pour les Verts : avec tout leur potentiel, ils n’ont pas été réguliers lors de la phase aller de la saison. « Je pense que l’ASSE a fait un non-match contre nous, il faut le reconnaître », a admis le coach de l’Etoile Rouge.

