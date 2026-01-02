OM : De Zerbi soulagé, trois renforts débarquent !

L’OM débute l’année 2026 par un choc ce dimanche face au FC Nantes. Roberto De Zerbi compte trois retours importants dans son groupe.

OM : De Zerbi pourra compter sur Amine Gouri et Hamed Junior Traoré

L’Olympique de Marseille est imbattable à domicile cette saison. Les troupes de Roberto De Zerbi ont sombré une seule fois au Vélodrome. C’était face à l’Atalanta Bergame (0-1) en Ligue des champions. Ils comptent donc profiter du match de dimanche face au FC Nantes pour débuter l’année 2026 sur une note positive.

Et pour ce match de la 17e journée de Ligue 1, De Zerbi pourra compter sur un groupe quasi au complet. L’entraîneur de l’OM a lui-même officialisé les retours d’Amine Gouri et Hamed Junior Traoré. Ces deux blessés de longues dates vont bien. Ils sont opérationnels pour le match de dimanche au Vélodrome.

Pierre-Emerick Aubameyang est aussi opérationnel contre Nantes

Même constat pour Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais est rentré à l’OM suite à l’élimination précoce du Gabon à la CAN 2025. « Amine Gouiri a eu l’accord du chirurgien pour réintégrer le groupe. Traoré et Medina sont aussi de retour. Aubameyang est prêt à jouer dimanche », a rassuré De Zerbi.

Seul bémol, l’entraîneur de l’OM devra composer sans Nayef Aguerd. Le défenseur marocain est encore engagé à la CAN 2025 avec sa sélection nationale.

