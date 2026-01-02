Le PSG commence l’année 2026 avec une mauvaise nouvelle !

À deux jours de la réception du Paris FC à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1, le PSG est frappé par une mauvaise nouvelle. Un coup dur pour Luis Enrique.

PSG : Une absence plus longue que prévu pour Matvey Safonov ?

Héros de la finale de la Coupe intercontinentale remportée face à Flamengo le 17 décembre passé avec quatre penalties arrêtés lors de la séance des tirs au but, Matvey Safonov était rentré de Doha avec une fracture de la main gauche. Et d’après les dernières informations du quotidien L’Équipe, le gardien de but russe sera indisponible plus longtemps que prévu.

« Selon les premières prévisions, une indisponibilité de 3 à 4 semaines était évoquée pour le gardien russe. Les délais se sont allongés. Il faudra à priori plutôt cinq à six semaines pour que l’ancien portier du FK Krasnodar soit de nouveau opérationnel. S’il a repris l’entraînement (course, frappes), Safonov est toujours muni d’une protection qui l’empêche d’utiliser sa main gauche », rapporte le journal sportif.

En l’absence de Safonov, l’international espoir italien Renato Marin avait été aligné lors du 32e de finale de Coupe de France remportée face à Fontenay-le-Comtev. Le retour de Lucas Chevalier est, lui, attendu dimanche (20h45) face au Paris FC. Avec une pression accrue sur les épaules de l’international français de 24 ans ?

« C’est la vie d’un club. Quand l’un s’est blessé, l’autre en a profité. Là, c’est l’opportunité inverse », dédramatise-t-on au Paris SG. Pour rappel, Chevalier n’a plus été titulaire depuis le déplacement à Monaco (0-1, le 29 novembre). Touché à la cheville droite sur un tacle de Lamine Camara, l’ancien Lillois avait été indisponible les deux matches suivants (à Metz, 3-2, et à Bilbao, 0-0) avant de s’asseoir sur le banc à son retour victime de l’intérim convaincant de Matvey Safonov.

Après une journée de repos, les hommes de Luis Enrique se sont entraînés ce vendredi avec une dernière séance programmée samedi à Poissy. Outre Safonov, l’entraîneur du PSG devra également faire sans Achraf Hakimi, Ibrahim Mbaye (CAN), Kang-In Lee et Quentin Ndjantou (blessés) face au Paris FC.

